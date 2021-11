Recordaantal afdelingen academische ziekenhuizen voor derde actiedag

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Voor de derde stakingsdag van de Nederlandse umc’s op donderdag 25 november heeft zich een record aantal afdelingen aangemeld. Dat meldt vakbond FNV.

Medewerkers van 366 afdelingen van de umc’s draaien die dag een zondagsdienst. Dit zijn 89 afdelingen meer dan tijdens de vorige actie. Bij de eerste actie, in september, hadden zich 89 afdelingen aangesloten. Vorige maand tijdens de tweede actiedag waren dat er al 279. De actie houdt in dat die dag 24 uur lang alle planbare zorg komt te vervallen en alleen de acute zorg doorgaat, waaronder die voor patiënten met Covid-19.

Dat steeds meer ziekenhuisafdelingen meedoen met de stakingsactie van vier vakbonden is volgens FNV-bestuurder Elise Merlijn niet vreemd: ‘Hoe langer het duurt, hoe bozer mensen worden. Steeds meer umc-werknemers zien dat de situatie onhoudbaar is en dat er nu echt iets moet gebeuren. Hopelijk zien de werkgevers dat ook eindelijk in, want de geest is uit de fles en die gaat er niet meer in.’

De vier bonden strijden voor betere arbeidsvoorwaarden voor de ruim 80.000 medewerkers bij de universitaire ziekenhuizen. Werkgeversorganisatie NFU sloot eerder een cao af met de kleine vakbond NU’91 en waarin een loonsverhoging onder de inflatiecorrectie is afgesproken. Bovendien wordt in het eindbod van de NFU onderscheid gemaakt tussen groepen werknemers. Volgens Elise Merlijn worden groepen hierdoor tegen elkaar uitgespeeld.

De FNV wil een structurele loonsverhoging van 3 procent per jaar voor alle medewerkers met een bodem van 75 euro, plus maatregelen om de torenhoge werkdruk te beteugelen.