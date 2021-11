Rechter legt bouwwerkzaamheden op Suikerzijde opnieuw stil

nieuws

De gemeente moet opnieuw stoppen met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van woningen op een deel van de voormalige vloeivelden op het Suikerterrein. Dat bepaalde de voorzieningsrechter donderdagmiddag, in een zaak tussen verschillende natuur- en milieuorganisatie uit Groningen en de gemeente.

De samenwerkende organisaties (de Natuur en Milieufederatie Groningen, het Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, de Vleermuiswerkgroep Groningen, Natuurmonumenten, het IVN Groningen-Haren, de KNNV Groningen, Avifauna Groningen en de Bomenstichting) vroegen twee weken geleden een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank. Deze voorziening is nu toegekend, waardoor de werkzaamheden op een deel van het Suikerterrein stil komen te liggen. Dat zal zijn tot de provincie Groningen een besluit neemt in een bezwaarprocedure, die de organisaties hebben ingediend.

Bouw ligt opnieuw stil

De gemeente moet de bouw op het terrein opnieuw stilleggen, nadat ze een maand geleden juist weer mocht beginnen met voorbereidende werkzaamheden op het terrein. Toen bepaalde de Raad van State dat de gemeente mocht beginnen met het bouwrijp maken van de noordkant van de Suikerzijde. De gemeente wil hier 750 woningen, winkels en voorzieningen bouwen. Volgens de natuurorganisaties heeft de uitspraak van donderdag invloed op een deel van hetzelfde terrein.

Van de Raad van State mocht de gemeente de daadwerkelijke bouw van woningen pas vanaf 1 maart volgend jaar laten plaatsvinden. Maar de voorzieningsrechter schorst, met het besluit van donderdag, de bouwwerkzaamheden tot zes weken na de bekendmaking van de beslissing op het bezwaar van de organisaties bij de provincie Groningen. Volgens de samenwerkende natuurorganisaties betekent dit dat de werkzaamheden waarschijnlijk tot de zomer stil zullen liggen.

Blijdschap bij natuurorganisaties

De negen samenwerkende organisaties hebben bezwaar gemaakt tegen de ontheffing, omdat zij vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezige natuurwaarden en de wijze waarop deze gecompenseerd zouden moeten worden.

“Wij zijn blij met deze uitspraak en zien dit als een belangrijke steun in de rug”, zo stelt NMFG-dfirecteur Jan-Willem Lobeek in een reactie. “Alle werkzaamheden op de Suikerzijde die te maken hebben met de gevraagde ontheffing kunnen voorlopig niet worden uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er onomkeerbare ingrepen worden gedaan ten aanzien van een aantal belangrijke natuurwaarden op het voormalig Suikerunieterrein.”

Gemeente: ‘Iedere maand vertraging is er één te veel’

De gemeente Groningen noemt de uitspraak ‘vervelend en teleurstellend. “We hebben een grote woningbouwopgave en die loopt nu opnieuw vertraging op”, zo stelt woordvoerder Manon Hoiting. “We kunnen nu niet anders dan wachten op de provincie. Maar dit is erg jammer, want iedere maand vertraging is er één te veel.”

De gemeente stelt de uitspraak van de voorzieningsrechter de komende dagen door te willen spitten. Dan zal de gemeente zich gaan beraden over vervolgstappen.