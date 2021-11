Raadsfracties eisen opheldering over plannen voor wisselwoningen in Woltersum

nieuws

Foto via Google Maps - Streetview

Als het aan de gemeenteraadsfracties van SP, CDA, de ChristenUnie, de Stadspartij en 100% Groningen ligt, geeft het gemeentebestuur de raad woensdagmiddag opheldering over de bouw van wisselwoningen in Woltersum.

Bewoners van de Kollerijweg in Woltersum maakten hun bezwaren tegen de mogelijke komst van wisselwoningen achter hun huizen zaterdagmiddag kenbaar in het Dagblad van het Noorden. Naast het feit dat ze bang zijn hun uitzicht te verliezen door de huizen, vinden de Woltersummers het ook vreemd dat de gemeente en de Nationaal Coördinator Groningen hen niet eerder heeft ingelicht over de plannen.

Compleet overvallen

“De bewoners van de Kollerijweg werden op 10 november onaangenaam verrast toen zij, zonder enige waarschuwing, door een projectmanager van het NCG geconfronteerd werden met een uitgewerkt plan voor de bouw van 16 wisselwoningen naast en achter hun huizen”, zo stelt raadslid René Stayen (Stadspartij). “Zij voelden zich hierdoor “overvallen”, omdat dit plan compleet met tekeningen zonder enig voorafgaand overleg werd gepresenteerd. In het regelmatige overleg “de Dorpstafel Wonen”, waarin de gemeente een belangrijke coördinerende rol speelt, was sprake van 2 mogelijke locaties voor wisselwoningen en is deze locatie nooit in beeld geweest.”

‘Betrek omwonenden alsnog bij plannen’

De raadsfracties willen nu van de hoed en rand weten van het college. De bewoners moeten, als het aan de fracties ligt, vanaf nu alsnog betrokken worden bij de planvorming. De raadsfracties willen daarnaast opheldering over de plannen. Het college moet volgens hen gaan uitleggen waarom er al afspraken zouden zijn met een grondeigenaar en er al ontwerptekeningen gemaakt zijn voor een volledige woonwijk, zonder dat de aanwonenden hierover zijn geïnformeerd.