Raad stemt in met voorstel om woningisolatie en zonnepanelen voor meer mensen mogelijk te maken

Woningisolatie en zonne-energie voor meer mensen mogelijk maken. Dit voorstel van de SP is woensdagavond aangenomen door de Groningse gemeenteraad.

De gemeenteraad besprak woensdag het warmtetransitieplan. De SP diende daarbij een plan in waarin staat dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om hun woning te isoleren of te voorzien van zonnepanelen. Dit moet mogelijk worden gemaakt door hulp te bieden aan mensen die nu de financiële middelen hier niet voor hebben, zonder dat ze hierbij eigen inleg hoeven te betalen of dat er op langere termijn terugbetaald moet worden.

“We zien te vaak dat mensen met een koopwoning met een bescheiden inkomen, investeringen in isolatie of bijvoorbeeld zonnepanelen, nu niet kunnen doen”, vertelt SP-raadslid Daan Brandenbarg. “Mensen die wel kunnen investeren in hun woning profiteren daardoor langer, zeker met de huidige energieprijzen. Dat vergroot de ongelijkheid. Wat ons betreft komt er een regeling waarmee de gemeente isolatiemaatregelen voorschiet en inwoners deze over langere tijd kunnen terugbetalen via de winst op de energierekening.”