‘Quarantaine-stel’ vrijgelaten uit isolatie Beatrixoord Haren

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Het stel dat sinds zondag in gedwongen isolatie zat in het Beatrixoord in Haren is vrijgelaten. Dat meldt de advocaat van het koppel aan RTL Nieuws.

Het Spaans-Portugese stel kwam afgelopen vrijdag aan op Schiphol met een toestel vanuit Zuid-Afrika. De vrouw werd positief getest, de man negatief. Daarop werd het stel overgebracht naar een quarantaine hotel nabij Schiphol. Zondag namen ze de benen waarop ze vervolgens door de Koninklijke Marechaussee uit een vliegtuig werden geplukt. Daarop werden ze naar Haren gebracht, waar ze in gedwongen isolatie werden geplaatst. De locatie in Haren is één van de locaties in het land die door de minister is aangewezen waar mensen geïsoleerd kunnen worden die niet vrijwillig meewerken aan isolatie. Het stel liet de afgelopen dagen in de media weten dat ze niet ontsnapt waren, maar dat voor hen de regels niet duidelijk waren.

Dinsdagavond besloot de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, dat de kwestie wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Dat heeft besloten dat verdere isolatie niet nodig is, omdat de vrouw maandag voor de tweede keer een negatieve coronatestuitslag kreeg. Ook de man hoeft niet langer in isolatie te blijven. Volgens de advocaat zijn zijn cliënten inmiddels met een taxi onderweg naar het consulaat waar ze zullen worden opgevangen om gerepatrieerd te kunnen worden naar Spanje.

De isolatie en quarantaine van de twee personen die gedwongen verbleven in Beatrixoord is beëindigd https://t.co/uPeLVjQf0I — OM Noord-Nederland (@OM_NoordNL) November 30, 2021