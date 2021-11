Qlic bouwt nieuwe website en webshop voor FC Groningen

nieuws

Foto: Pexels.com

FC Groningen krijgt een nieuwe website en webshop. De club heeft daartoe een overeenkomst ondertekend met Qlic Internet Solutions BV.

Qlic is een jong en hard groeiend bedrijf uit Groningen, met een skybox in de businessclub van de Euroborg. Met de nieuwe website en webshop zegt de FC een volgende stap te willen zetten in de online beleving van de supporter. De website is een belangrijk communicatiekanaal van de club. De webshop is het belangrijkste afzetkanaal voor de verkoop van shirts en overige artikelen voor fans.

Volgens FC Groningen voldoet de huidige website nog steeds, maar het is zaak om te blijven ontwikkelen om aan te blijven sluiten bij de wensen van supporters. De vraag in de webshop is de afgelopen seizoenen fors toegenomen. Hij moet daarom gebruiksvriendelijker worden.