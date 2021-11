Qbuzz schrapt extra late ritten vanwege coronamaatregelen

nieuws

Foto Andor Heij

Vervoersbedrijf Qbuzz schrapt vanaf zaterdag verschillende extra late ritten. Aanleiding zijn de coronamaatregelen die zaterdag van kracht worden.

Het kabinet maakte vrijdagavond op een persconferentie bekend dat vanwege het oplopende aantal besmettingen en de sterkte toename van coronapatiënten in de ziekenhuizen er verschillende maatregelen gaan gelden, waaronder eerdere sluitingstijden van de horeca, supermarkten en non-food winkels. Voor Qbuzz is het reden om te snijden in lijnen 418, 300 en 309.

Bij lijn 300 komt de rit van 02.48 uur van Emmen naar Groningen te vervallen. Bij lijn 309 wordt de bus van 00.40 uur van Groningen naar Assen, Torenrotonde en wordt ook de bus van 01.39 uur van Groningen naar Assen, Balkenweg geschrapt. Op dezelfde lijn komt ook de rit van 23.59 uur van Assen busstation Marsdijk naar Groningen te vervallen. Op lijn 418 gaat het om twee ritten. Allereerst om de bus die om 00.15 uur vertrekt van Groningen via Haren en Zuidlaren naar Gieten, en ook de 01.31 uur die van Groningen via Zuidlaren, Gieten en Borger naar Emmen rijdt, komt te vervallen.

