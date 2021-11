PvdA wil woonplicht uitbreiden en honderden ‘sociale koopwoningen’ bouwen in nieuwe Stadsdelen

nieuws

De PvdA wil een uitbreiding van de woonplicht in de gemeente Groningen van één naar drie tot vijf jaar. Dat liet fractievoorzitter Julian Bushoff maandagochtend weten, naar aanleiding van een onderzoek naar betaalbare woningbouw.

“Wonen is geen verdienmodel, maar een grondrecht”, aldus Bushoff. “Daarom moet ook de opkoopbescherming, op de dag dat het wettelijk mogelijk is, zo breed mogelijk in Groningen worden ingevoerd. De PvdA wil daarom een uitbreiding van de woonplicht van 1 naar 3 tot 5 jaar.”

Erfpacht, gemeentelijk ontwikkelbedrijf en ‘sociale koopwoningen’

Daarnaast wil de fractie dat het college de bouw van honderden sociale koopwoningen mogelijk maakt in nieuwe stadsdelen (zoals de Suikerzijde).

Daarnaast ziet de PvdA mogelijkheden om erfpacht in te zetten bij de gronduitgifte voor betaalbare woningen. Ook wil de fractie onderzoek naar een gemeentelijk ontwikkelbedrijf, om zo meer grip te krijgen op vastgoedontwikkelingen.