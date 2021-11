PvdA wil WO2-bunkers Suikerzijde behouden: ‘Erfgoed bewaren voor toekomstige generaties’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Als het aan de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid ligt, gaat de gemeente onderzoeken hoe de oorlogsbouwwerken op de voormalige vloeivelden van het Suikerterrein behouden kunnen blijven.

Op het terrein van de voormalige Suikerfabriek staat de bouw gepland van 5.000 woningen met voorzieningen. Ook voor de vloeivelden staan bouwplannen klaar.

Eind oktober zond OOG echter een pleidooi uit van Joël Stoppels van Battlefield Tours. Daarin kaartte hij aan dat op het terrein de enige overblijfselen in de Stad van de Duitse verdediging tijdens de Tweede Wereldoorlog staan. Ze zijn daarmee een fysieke herinnering aan de gevechten rond de Stad in 1945. De drie bouwsels moeten daarom behouden blijven, zo stelde Stoppels toen.

De gemeenteraadsfractie van de PvdA schaart zich nu achter dit pleidooi. Diederik van der Meide zal aanstaande woensdag, namens de fractie, aan het gemeentebestuur vragen te onderzoeken hoe de bouwsel behouden kunnen blijven. “Het is voor een nieuwe wijk van belang om de weinige elementen die uit het verleden achter zijn gebleven een plek te geven en daarmee ook betekenis te geven aan de nieuwe woonwijk. Dat ‘laadt’ de wijk”, aldus Van Der Meide.

De gemeente moet, zo stelt de PvdA, ook gaan kijken hoe de bunkers een alternatieve functie kunnen gaan krijgen, bijvoorbeeld op educatief vlak. Van Der Meide: “Aangezien het volgens ons goed idee is om het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog te bewaren voor de toekomstige generaties. Graag horen wij van het college of zij hiermee aan de gang wil en of zij de raad daarover kan informeren binnen een periode van twee jaar.”