PvdA: ‘Halen Groningse ouders zonder coronabewijs hun kind van zwemles?’

Als het aan de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid ligt, gaat de gemeente Groningen bijspringen om te voorkomen dat kinderen extra vertraging oplopen in het zwemonderwijs. De partij constateert dat de zwemles voor kinderen in Nederland onder druk staat.

Naast een tekort aan zwemleraren, waardoor al eerder wachtlijsten ontstonden, doet zich nu op verschillende plaatsen in Nederland een nieuw probleem voor. Volgens raadslid Jan Pieter Loopstra lijkt een groep kinderen niet naar zwemles te gaan, omdat de ouders zonder vaccinatiebewijs niet naar binnen mogen.

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid wil daarom weten of de gemeente inzicht heeft in de situatie in Groningen, met name rond kinderen van ouders die geen QR-code kunnen krijgen. “De jonge doelgroep heeft de begeleiding van ouders vaak wel nodig”, aldus Loopstra. “Nu ontstaat het beeld dat ouders hun kind, omdat ze zich niet laten vaccineren en niet mee naar binnen mogen, dan maar van zwemles afhalen. Een groep kinderen dreigt als gevolg van deze keuze dus geen zwemles te krijgen.”