PvdA na rellen: ‘Alles op alles zetten om schade op relschoppers te verhalen’

Foto: Chris Bakker

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid vindt dat burgemeester Koen Schuiling maandagochtend te terughoudend is geweest ten opzichte van het verhalen van de schade door de rellen van afgelopen zondag.



Hoewel de fractie blij is met het snelle ingrijpen van Schuiling, evenals de snelheid waarmee de gemeenteraad op de hoogte is gebracht van de incidenten, vindt de PvdA-raadsfractie dat de burgemeester alles op alles moet zetten om de schade die de relschoppers hebben veroorzaakt op hen te verhalen. Als het aan de PvdA-fractie ligt, gaan ook de organisatoren van de rellen meebetalen, zelfs als zij niet zelf hebben meegedaan.

“Het plegen van vernielingen, plunderingen en bestoken van de politie is volstrekt onacceptabel. Dat dient niet alleen met een brief en strenge preek (zoals gesuggereerd in de raadsbrief terugblik 21 november 2021) te worden afgedaan, maar dat dient ook echt consequenties te hebben voor de verantwoordelijken”, zo stelt fractievoorzitter. Julian Bushoff. “Dat betekent waar het om jongeren gaat dat bijvoorbeeld HALT in actie moet komen.”

Waren de jongeren wel in beeld?

Ook vraagt de fractie zich af waar de jongerenwerkers passen in de preventie van deze rellen. Bushoff: “De burgemeester schrijft de komende dagen in nauw contact met het jeugd- en jongerenwerk in de wijken, onze jeugdboa’s en de politie te blijven om nieuwe rellen te voorkomen te voorkomen. Echter aangezien er geen signalen bij de jongerenwerkers waren ten aanzien van zondagavond is de vraag; hebben we de (betreffende) jongeren wel goed in beeld? Alsook, wat wordt er nu anders of extra gedaan ten opzichte van voor zondagavond om dat wat we zondagavond zagen in de toekomst te voorkomen?”

Motieven

Ook zou de gemeente onderzoek moeten doen naar de onderliggende redenen voor de rellen, zo stelt de Partij van de Arbeid. “Met de huidige weliswaar noodzakelijke beperkende maatregelen hebben jongeren geen uitlaatklep en vertier; “alles is dicht, het leven is saai.”, vervolgt Bushoff. “Ook hebben veel jongeren in toenemende mate te maken met mentale gezondheidsklachten, stress en zorgen over hun toekomst. Kortom er zijn onderliggende redenen denkbaar voor de

toenemende ontevredenheid, onrust en ongeregeldheden van de afgelopen tijd. Wat die precies zijn is een vraag die wat de PvdA betreft op z’n minst een poging tot beantwoording verdient.”