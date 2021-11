PvdA: ‘Gemeente moet garanderen dat Euroborg veilig is voor voetbalfans’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

“De gemeente Groningen moet kunnen garanderen dat de Euroborg veilig is, zodat iedereen met een gerust hart van de voetbalwedstrijd kan genieten.” Dat stelt het Groningse PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra, naar aanleiding van het instorten van het uitvak bij het NEC-stadion in Nijmegen.

Uit onderzoek naar het instorten van de NEC-tribune blijkt er een ontwerpfout te zitten in deze tribune. De ontwerpfout kwam twee jaar geleden ook voor bij het AZ-stadion in Alkmaar waar het dak instortte. Loopstra wil voorkomen dat eenzelfde situatie zich kan voordoen in Groningen: “Met bijna 20.000 enthousiaste supporters uit stad en ommeland en een uitvak vol fanatieke voelbalfans, is het vaak een groot feest bij FC Groningen. Daarom moeten we zeker zijn dat het ons geliefde stadion ook veilig is.”

Loopstra stelt daarom komende woensdag vragen aan het gemeentebestuur: “De gemeente Groningen moet kunnen

garanderen dat de Euroborg veilig is voor alle trouwe bezoekers zodat iedereen met een gerust hart van de voetbalwedstrijd kan genieten.”