PvdA: bunkers Suikerzijde moeten een plek krijgen in de wijk

Foto: Joris van Tweel

De raadsfractie van de PvdA wil dat het gemeentebestuur onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om op de Suikerzijde drie bunkers uit de Tweede Wereldoorlog te kunnen behouden.

Enige weken geleden zond OOG-TV een item uit over de bunkers. Er zijn nog andere overblijfselen, zoals langs het spoor Groningen-Leeuwarden, waarvan de PvdA-fractie vindt dat die behouden moeten blijven en beter zichtbaar gemaakt moeten worden. Het zijn de enige overblijfselen in de stad met betrekking op de Duitse verdediging en gevechten in 1945.

De fractie vindt het voor deze nieuwe wijk van belang om de weinige elementen die uit het verleden zijn achtergebleven een plek te geven. De gemeente zou daarom moeten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om die elementen een geschikte plaats te geven. Wellicht kan er op educatief vlak iets gebeuren om dit erfgoed onder de aandacht van de bewoners en bezoekers van de toekomstige wijk te brengen, aldus de PvdA. De partij stelt hier woensdag vragen over aan het gemeentebestuur.