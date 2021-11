Puntverlies Groen Geel, BQ1887 en HFC winnen, Mamio en VVK spelen toppers

sport

Foto Andor Heij: Groen Geel - Be Quick 1887 (zat)

In de derde klasse C van het zaterdagvoetbal kwam koploper Velocitas niet in actie, het zag achtervolger Groen Geel punten verspelen, Be Quick 1887 en HFC’15 wonnen wel. Mamio speelde de topper tegen SIOS gelijk, een klasse lager won VVK zijn topper wel.

Door Martijn Minnema

HFC’15 kwam in punten gelijk (met een wedstrijd meer) met koploper Velocitas door het op de voorlaatste positie bivakkerende SC Stadspark met 5-0 te verslaan. Rick van Lent was met 4 treffers de grote man.

Groen Geel kon koploper Velocitas tot op één punt naderen, maar bleef thuis tegen Noordwolde op 1-1 steken. Tot de 78′ minuut stond Groen Geel voor maar toen moest het de gelijkmaker slikken.

Be Quick 1887 won uit bij nummer laatst Glimmen met 1-4 en handhaaft zich ook bovenin 3C.

Helpman boekte uit bij Omlandia een dure 2-3 zege en staat nu elfde. Bij verlies had Helpman laatste gestaan.

In de vierde klasse C stond met SIOS-Mamio de nummer 1 tegen de nummer 2 op het programma. SIOS kwam met 3-0 voor, maar Mamio kwam terug tot 3-3. Daardoor neemt Middelstum de koppositie over en zakken SIOS en Mamio een plekje. Lycurgus won thuis met 4-1 van de Heraclieden en Amicitia VMC speelde 1-1 gelijk bij Rood Zwart Baflo. Lycurgus en Amicitia staan in de middenmoot.

In 5D ging VVK op bezoek bij koploper Westerkwartier en won met 2-3 dankzij een late treffer van Tim van der Molen. VVK is nu koploper in 5D met 1 punt meer dan Westerkwartier. Voor Groninger Boys was Freddy “het fenomeen” de Grooth in de met 2-6 gewonnen uitwedstrijd weer trefzeker als vanouds met vier treffers waardoor hij zoals dat hoort weer (gedeeld) topscorer is.