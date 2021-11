Publiek niet welkom bij Night of the Classics-concerten, Harens Lyceum komt met online alternatief

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij de Night of the Classics-concerten, die op 25 en 26 november gehouden zouden worden in het Harens Lyceum, is geen extern publiek welkom.

Reden zijn de aangescherpte coronamaatregelen. Voor de muziekdocenten en de leerlingen is het een domper omdat er al wekenlang hard geoefend wordt voor de concerten. Desalniettemin gaat men niet bij de pakken neerzitten en richt zich men nu op een volledige online show. “Wanneer we deze voorstelling online gaan uitzenden, houden we nog even geheim”, laat muziekdocent Kirsten Holwerda van de school weten. Zij adviseert om de online kanalen van de school goed in de gaten te houden.

Ondertussen is men blij dat het concert wel door kan gaan. “We kunnen onze leerlingen toch de ervaring van een groot optreden meegeven. Wat ze op de Night of the Classics doen is een examenonderdeel van het lesprogramma van het vak Muziek in de bovenbouw.” Vorig jaar werd er een online Night of the Classics jubileum uitgezonden dat toen door drieduizend mensen werd bekeken. “Wat zou het een feest zijn als we dit jaar opnieuw zo’n groot publiek digitaal mogen ontvangen.”

OOG Tv maakte in 2017 een reportage over de Night of the Classics-concerten