‘Provinciebestuur heeft niet juiste informatie gegeven over neprecensies doorfietsroutes’

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Het Provinciebestuur heeft bij de beantwoording van vragen van de fracties van het CDA en het Groninger Belang over neprecensies over de doorfietsroutes niet de juiste informatie gegeven. Dat blijkt uit onderzoek van stadsblog Sikkom.

In oktober meldde het Dagblad van het Noorden dat er iets aan de hand was met recensies die gedeeld worden op de website doorfietsroute.nl. De laatste jaren is door de provincies Groningen en Drenthe en verschillende gemeenten flink geïnvesteerd in snelle fietsroutes richting Stad. Op de website worden de ontwikkelingen bijgehouden. Op de website komen ook mensen aan het woord die hun mening geven over de nieuwe fietssnelwegen. Uit het onderzoek bleek dat de namen van de personen niet matchten en ook bleek een mevrouw uit Ten Boer helemaal niet uit Ten Boer te komen.

Provincie: Communicatiebedrijf heeft fout gehandeld

Het CDA en het Groninger Belang trokken daarop aan de bel. Onlangs werden de vragen door het Provinciebestuur beantwoord. In de antwoorden betreurt de provincie de gang van zaken en volgens de provincie ligt het euvel bij het ingehuurde communicatiebureau. De provincie meldt dat volgens dit bedrijf de gebruikte uitspraken daadwerkelijk door de modellen gezegd zijn tijdens een voorgesprek. “Het communicatiebedrijf heeft vervolgens fout gehandeld met de koppeling tussen de uitspraak, foto en naam. Wij hadden dat niet door omdat dit voor ons herkenbare uitspraken zijn”, schrijft de provincie.

Vork zit anders in de steel

Sikkom heeft het communicatiebedrijf weten te achterhalen. De eigenaar van dit bedrijf laat aan het stadsblog weten dat de vork anders in de steel zit. Het bedrijf wilde na het winnen van de opdracht een community bouwen van daadwerkelijke gebruikers van de fietssnelwegen, waar zowel bekende als minder bekende Noord-Nederlanders voor ingezet zouden worden. De provincie besloot uiteindelijk om met modellen te gaan werken. De recensies die op de website geschreven staan, zijn volgens het communicatiebedrijf in samenwerking met de provincie geschreven. De teksten zouden uitvoerig besproken zijn, en de provincie zou wijzigingen hebben aangebracht.