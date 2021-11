Provinciebestuur betreurt gang van zaken rond campagne doorfietsroutes

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Het provinciebestuur betreurt de gang van zaken rond de campagne van de doorfietsroutes. Het bestuur reageert daarmee op vragen van de fractie van het Groninger Belang.

Op de website doorfietsroute.nl worden de ontwikkeling rond de doorfietsroutes bijgehouden. Stadsblog Sikkom ontdekte vorige maand dat er op de website iets mis is met mensen die hun mening geven over de routes. Zo bleken de namen niet te matchen met de personen op de foto. Een woordvoerder van de provincie liet vorige maand aan Sikkom weten dat het om een slordige fout gaat. De namen zouden inderdaad niet kloppen, maar de uitspraken zouden wel gedaan zijn door de personen op de foto’s. Sikkom zette daar haar vraagtekens bij. Uit verder onderzoek bleek dat diverse mensen op de foto’s gekoppeld konden worden aan een modellenbureau uit Friesland. Waarbij blijkt dat een mevrouw die op de website opgevoerd wordt als een inwoonster van Ten Boer eigenlijk in Drenthe woonachtig is.

Berichten in de media waren juist

Het bericht was voor het Groninger Belang aanleiding om het provinciebestuur aan de tand te voelen. De provincie stelt dat het bericht van Sikkom juist is. “Echter hebben wij nooit opdracht gegeven om uitspraken van personen op onjuiste wijze te presenteren”, laat de provincie weten. “Wij hebben een communicatiebureau ingehuurd om ons te adviseren en ondersteunen bij de promotie van de doorfietsroutes. Hetzelfde communicatiebureau heeft vervolgens opdracht gekregen om de website te maken. In de voorbereiding zijn door het bureau aan de projectgroep ook concepten getoond van de website waarbij foto’s, namen en teksten stonden.”

“De gang van zaken betreuren wij”

“Het communicatiebureau geeft aan, dat de uitspraken die zijn gebruikt op de website door de modellen gezegd zijn tijdens het voorgesprek en dat zij fout gehandeld hebben door de gemaakte koppeling tussen de uitspraak en foto enerzijds en de bewuste naam en de plaats anderzijds. Als opdrachtgever zijn wij daarnaast niet scherp genoeg geweest op de daadwerkelijke uitvoering en de weergave op deze website. Deze gang van zaken betreuren wij. Wij hebben ons niet afgevraagd of de quotes klopten, omdat dit voor ons herkenbare uitspraken zijn. Uit de belevingsonderzoeken die op drie Groningse Doorfietsroutes uitgevoerd zijn komen vergelijkbare uitspraken naar voren.”

Campagne wordt niet stopgezet

Het nieuws is niet aanleiding om de campagne stop te zetten. De provincie denkt dat de campagne in aangepaste vorm op een geloofwaardige manier voortgezet kan worden. De provincie meldt dat de doorfietsroutes door gebruikers goed beoordeeld worden. Daarom gelooft de provincie in het belang van deze routes en blijft men zich inzetten voor meer fietsgebruik.