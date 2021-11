Provincie splits subsidieregeling voor evenementen op

nieuws

Stadspark live

De regeling ‘shortlist evenementen’ van de provincie Groningen krijgt een nieuwe vorm.

Met twee aparte regelingen, één voor grote terugkerende evenementen en één voor kleinschalige evenementen en arrangementen, wil de provincie het bestaande evenementenaanbod behouden en nieuwe, typisch Groningse evenementen en arrangementen ontwikkelen.

De nieuwe regeling vervangt de oude regeling ‘Shortlist evenementen’. Evenementen die al zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 kunnen geen geld aanvragen. De beoordeling van de subsidieaanvragen gaa top basis van zogenaamde tenders.

Grote, terugkerende evenementen

De regeling voor terugkerende evenementen is bedoeld voor events met een landelijke uitstraling en minimaal 3000 fysieke bezoekers. Ook moeten ze specifiek en herkenbaar zijn voor Groningen en bijdragen aan het Gronings DNA (karakteristiek, ruimte en pioniersgeest). De eerste aanvraagronde voor ‘Grote terugkerende evenementen’ start vrijdag 12 november en loopt tot en met 28 november 2021. Er is dan € 160.000 beschikbaar.

Eenmalige,, nieuwe en kleine evenementen

Voor organisatoren van eenmalige, nieuwe, kleine en grote evenementen is er de subsidie ‘Evenementen en arrangementen’. Deze regeling is breder en ruimer dan de ‘Grote terugkerende evenementen’. Behalve voor het evenement zelf kan ook een aanvraag ingediend worden voor aanvullende toeristische activiteiten of arrangementen bij evenementen. De aanvraagronde ‘Evenementen en arrangementen’ start 12 november en loopt tot en met 15 januari 2022. Daar is € 133.000 beschikbaar. Beide regelingen duren tot en met 2023.

“Het eigene, ons karakter, de kenmerken van ons gebied en de kunst en cultuur die daarbij horen, zijn ons visitekaartje”, vertelt Gedeputeerde Mirjam Wulfse. “Het is belangrijk dat DNA telkens uit te stralen en te benadrukken. Van onze kracht moeten we het immers hebben!”