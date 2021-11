Protestmars tegen geweld op vrouwen in Stad

nieuws

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen organiseert het Comité Vrouwenstrijd aanstaande donderdag een protestmars door de Groninger binnenstad.

“We zien in Nederland nog steeds dat 45 procent van alle vrouwen te maken krijgt met fysiek of seksueel geweld”, zo stelt Comité-woordvoerder Tika. “Dit kan online zijn, op straat door nageschreeuwd te worden of in het ergste geval in de vorm van aanranding en verkrachting. Op deze dag kaarten we in Groningen aan dat deze problemen zich niet alleen in verre landen afspelen maar ook in ons land, in onze provincie en onze stad.”

Met de mars wil het comité onder andere haar eis om alle onvrijwillige seks als verkrachting te berechten kracht bijzetten. Daarnaast marcheren de vrouwen om femicide (het bewust doden van vrouwen, omdat ze een vrouw zijn) als haatmisdrijf te laten berechten. Ook wil het Comité dat kinderopvang gratis wordt en strijden de vrouwen voor betere lonen en huisvestiging.

De mars begint aanstaande donderdag om 18.00 uur op de Vismarkt.