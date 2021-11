Studentenprotest tegen ’torenhoge’ schulden met projectie op d’Olle Grieze

nieuws

Foto via Groninger Studentenbond

Verschillende Groningse studentenorganisaties organiseerden donderdagavond een protestactie tegen het leenstelsel op de Grote Markt. Tijdens deze actie werd de boodschap van de studenten metershoog op de Martinitoren geprojecteerd.

Onder meer de Groninger Studentenbond en Lijst Calimero hielpen mee bij de organisatie van de protestactie. ‘Schulden zo hoog als een toren, studenten laat je horen!’ stond metershoog te lezen vanaf de Grote Markt.

Met de protestactie willen de studenten hun afkeer tegen het leenstelsel onder de aandacht brengen bij de formerende partijen in Den Haag. Hoewel de wil er lijkt te zijn onder de formerende partijen om over te gaan op een alternatief, willen de studentenorganisaties concrete plannen zien. Begin oktober stelden verschillende studentenorganisaties al een symbolisch ultimatum aan de formerende partijen. De actie van donderdagavond is een vervolg op dit ultimatum.