ProRail verbijsterd over opzettelijke aanrijding met scooter op spoorwegovergang

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Spoorbeheerder ProRail is verbijsterd naar aanleiding van de aanrijding die zaterdagavond plaatsvond op een spoorwegovergang bij de Friesestraatweg. Daar werd een scooter bewust op de spoorrails gelegd.

“Als het klopt waar het nu op lijkt, dan is er sprake van opzet”, laat ProRail-woordvoerder Aldert Baas in verschillende media optekenen. “Het kan baldadigheid zijn of vandalisme. Dit is een ernstige zaak, die de veiligheid van het treinverkeer en mensen in de buurt van het spoor in gevaar brengt.” ProRail overweegt om aangifte te doen bij de politie.

De politie spreekt op haar beurt van een ‘misselijke grap’, en is op zoek naar getuigen. “Onbekenden hebben een scooter van ‘Check’ op het spoor gelegd waar vervolgens een trein overheen is gereden.” De aanrijding vond rond 19.30 uur plaats. Mensen die rond dat tijdstip iets gezien hebben, of meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.