Pro-Time gaat zelfstandig verder als audiovisueel productiebedrijf

Het audiovisueel productiebedrijf Pro-Time gaat zelfstandig verder. Dat betekent dat afscheid wordt genomen van Mediahuis Noord, voorheen NDC mediagroep.

Jeffrey Wobbes, Remco Kikkert en Jody Brouwer nemen per 1 januari Pro-Time over. De drie hebben daarover overeenstemming bereikt met Mediahuis Noord. Kikkert en Brouwer hebben veel ervaring als cameraman/editor/regisseur bij Pro-Time. Ze worden nu zelfstandig ondernemer, omdat de kernactiviteiten van Pro-Time niet meer voldoende aansluiten bij de strategie van Mediahuis Noord.

Jody Brouwer: “Na drie jaar onder de vlag van Mediahuis Noord, waarin we vele mooie producties hebben gemaakt, is het nu tijd om zelfstandig verder te gaan. Pro-Time is ruim 25 jaar een begrip in Noord-Nederland en daarbuiten.” Het audiovisueel productiebedrijf levert onder meer cameraploegen, editors, verslaggevers en regisseurs voor alle mogelijke videocontent.

De grootste opdrachtgevers zijn: RTL Nederland, NOS, NTR Nieuwsuur, RTV Drenthe, Addlight, Rijksuniversiteit Groningen, Economic Board Groningen en Waterbedrijf Groningen.