Predikant Evert Jan Veldman presenteert tweede kinderverhalenbundel

nieuws

Eén van de illustraties in de bundel gemaakt door Jantine Landman-Zuur

‘Feest! met Mirjam en Micha’. Dat is de titel van de nieuwe verhalenbundel van predikant Evert Jan Veldman die zondag werd gepresenteerd.

Het is Veldman zijn tweede verhalenbundel. In 2017 verscheen het eerste boekje getiteld ‘De tien mooiste van Mirjam & Micha’. In de nieuwste verhalenbundel staan de kerkelijke feestdagen centraal. Het gaat om verhalen die verteld worden bij feesten die de kerk viert. Van Advent tot Kerst en van Pasen tot Pinksteren. In totaal gaat het om twaalf verhalen. Illustraties in het boekje, geïnspireerd op de werken van H.N. Werkman, zijn van de hand van Jantine Landman-Zuur.

De bundel werd zondagochtend gepresenteerd in de Nieuwe Kerk. De verhalenbundel is sinds zondag te koop in onder andere de Nieuwe Kerk.