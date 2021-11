PostcodeStraatprijs valt in Lewenborg, 75.000 euro verdeeld over twee winnaars

nieuws

Jaime (19) uit Groningen wint 50.000 euro en een auto in de Postcode Loterij. Foto: Roy Beusker Fotografie/Amy van Leiden

Een 19-jarige bewoonster van de Lichtboei in de Groningse wijk Lewenborg heeft deze week 50.000 euro en een nieuwe auto gewonnen. Een andere bewoner won 25.000 euro.

Aanleiding voor de prijs is het vallen van de PostcodeStraatprijs op een postcode in de Groningse wijk. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verraste de gelukkige 19-jarige vrouw afgelopen maandag op haar werk met de cheque en een auto. De vrouw liet weten erg blij te zijn en dat ze het geldbedrag wil gebruiken in een investering in een nieuw huis.

De uitreiking aan de prijswinnaars is komende zaterdag vanaf 21.35 uur te zien in het programma ‘Postcode Loterij Eén tegen 50’ bij RTL 4.