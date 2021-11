Politieonderzoek na dodelijke steekpartij nog volop bezig: “Bewoners zijn verbaasd”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het politieonderzoek aan de Damsport, waar zaterdag aan het einde van de avond een dodelijke teekpartij plaatsvond, is zondag in het begin van de middag nog volop bezig.

De melding van de steekpartij kwam rond 23.50 uur bij de hulpdiensten binnen. Zondagochtend maakte de politie bekend dat een 21-jarige man uit de stad om het leven is gekomen. Een 20-jarige man is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De politie begon in de nacht van zaterdag op zondag direct met een groot onderzoek. “De gordijnen van de woning waar het heeft plaatsgevonden zijn gesloten”, beschrijft fotograaf Mike Weening. “Het gaat om een gebouwencomplex dat uit verschillende appartementen of studio’s bestaat. De betreffende woning bevindt zich in het midden, op de begane grond.”

Het vermoedelijke steekwapen wordt door een rechercheur onderzocht. Foto: Martin Nuver – 112groningen.nl

Rechercheurs

Dat er iets aan de hand is kan voorbijgangers niet ontgaan. “Voor de woning is een gedeelte met politielinten afgezet. Daar staat ook een tent van de Forensische Opsporing opgesteld. Bij het gebouw staan verschillende politiewagens. Voor zover ik kan zien zijn er twee rechercheurs aanwezig die in de studio onderzoek doen. Buiten staat een beveiliger die een oogje in het zeil houdt.”

Luguber

In de straat reageren mensen verbaasd. “Ik heb met verschillende bewoners gesproken. Verschillende mensen vertellen dat ze vanochtend de gordijnen open deden en dat ze zagen dat er iets gebeurd was. Zij lagen al te slapen toen het gisteravond gebeurde. Andere mensen vertellen dat ze wakker zijn geworden door de vele hulpdiensten in de straat. Men is verbaasd dat zoiets heeft kunnen gebeuren in hun straat, iemand anders noemde het luguber.”