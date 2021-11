Politieagenten vegen Grote Markt leeg: “Winkel opticien vernield, bushokjes gesloopt”

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Politieagenten hebben zondagavond de Grote Markt leeggeveegd. Voor de binnenstad geldt tot maandagochtend 05.00 uur een noodbevel.

De jongeren staken op de Grote Markt zwaar vuurwerk af en ook molesteerden zij bushokjes. De politie, die zich verzameld had op de Vismarkt, greep rond 21.00 uur in. “ME’ers met schilden hebben de Grote Markt betreden en hebben een charge uitgevoerd”, vertelt een fotograaf. “De jongeren stoven daarop alle kanten uit. De politie staat nu op de Grote Markt en wil voorkomen dat de jongeren weer terugkeren.”

De winkel van een opticien op de Grote Markt is deels geplunderd, de ramen liggen er uit. Foto: Chris Bakker

Kat en muisspel

Volgens de fotograaf zijn de jongeren voornamelijk richting de Diepenring getrokken. “Op straat liggen diverse fietsen.” OOG-verslaggever Chris Bakker vertelt dat het een soort kat en muis spel is tussen de politie en de relschoppers. “Relschoppers zijn in kleine groepjes uit elkaar gegaan en proberen de politie te ontwijken.” De winkel van een opticien aan de Grote Markt is deels geplunderd. “De ramen liggen er bij deze winkel uit en relschoppers zijn binnen geweest.”

Noodbevel

De burgemeester van de gemeente Groningen heeft voor de binnenstad een noodbevel afgevaardigd. “Deze geldt vanaf heden tot morgenochtend 05.00 uur”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “Een noodbevel geeft ons de mogelijkheid om iedereen die zich schuldig maakt aan overtredingen, om die aan te houden. En dat geldt voor zowel overtredingen qua gedrag als ook uiterlijke kenmerken zoals het dragen van bijvoorbeeld bivakmutsen. Met het noodbevel hopen we de rust weder te laten keren.”

Vervoersbedrijf Qbuzz laat weten dat zij vanwege de onrust op en rond de Grote Markt tot einde dienstregeling niet meer via het centrum rijden.

Zichtbaar aanwezig

De politie was sinds het begin van de avond op meerdere plekken zichtbaar aanwezig. Via social media was opgeroepen om te gaan rellen. Bij het Hoofdstation stonden verschillende ME-busjes. ME’ers controleerden diverse voorbijgangers. Daarbij werd één iemand aangehouden. Op de hoek Zwanestraat met de Guldenstraat werd een groep van twintig man staande gehouden die zwaar vuurwerk afstaken. Zij kregen van de agenten de opdracht om te vertrekken.

