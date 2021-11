Politieagente over rellen: “Waarom doen jullie dit? Wat gaat er mis in jullie hoofden?”

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Een relaas van een politieagente die zondagavond, tijdens de rellen, aan het werk was in de Groningse binnenstad krijgt op Instagram veel respons. In het bericht vraagt de agente zich openlijk af waarom jongeren dit in hemelsnaam doen.

“Ik was niet in de binnenstad mevrouw…’ Tuurlijk niet joh, snap ik. Ik loop ook dagelijks met een boksbeugel in de mouw van mijn jas.” In het bericht schrijft de agente over twee jongens die tijdens de rellen werden aangehouden. “Op het politiebureau begin je te zeuren om een glaasje water. Ook dat snappen we. Je was natuurlijk buiten adem, omdat je steeds sprintjes moest trekken voor mijn collega’s. Smoor maar met dat glaasje water. Ik zeg dat je je dood moet schamen en doe de celdeur dicht. Ik vind het niet erg dat je even wat langer een droge keel houdt.”

“Ik kan er met mijn gezonde verstand niet bij”

“Ik vind jongens zoals jou uitermate vervelend. Het is zorgwekkend dat jochies zoals jij denken dat dit gedrag normaal is. Kerel, dat is het niet. Ik vind het ook triest dat mijn kinderen opgroeien in deze nare tijden. Je ‘buurjongen’ in de cel lacht het allemaal wat weg als ik hem vraag of ik die nitraatbommen veilig uit zijn tas kan halen. Ik vraag ook of er nog meer gevaarlijke dingen in de tas zitten. Ik kan er met mijn gezonde verstand niet bij. Doelbewust de stad ingaan om te rellen en ons of anderen letsel toe te brengen met het zware vuurwerk.”

“Wat gaat er mis in jullie hoofden?”

“In vredesnaam, waarom doen jullie dat? Wat gaat er mis in jullie hoofden? En wat ga je er aan doen? Verplaats je bijvoorbeeld eens in een ander. Of is dat te veel gevraagd? Besef je goed dat het te gek voor woorden is dat jij ervoor had kunnen zorgen dat ik als politievrouw met letsel thuis had kunnen komen. Als je een geweten hebt, schaam je je dan diep. Ik hoop dat je ervan leert! En mocht je morgen van je scooter afdonderen, weet dat ik je zal helpen. Want zo zijn wij bij de politie.”

