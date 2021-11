Politie zoekt naar vermiste Alysia; 21-jarige vrouw werd voor het laatst gezien in Lewenborg

nieuws

Alysia Otto - Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar de 21-jarige Alysia Otto uit Groningen. Ze werd op 12 november van dit jaar voor het laatst gezien in een woning aan de Boeg in Lewenborg.

De politie weet niet welke kant Alysia is opgegaan, nadat ze op 12 november vertrok uit de woning aan De Boeg 132 in Lewenborg. Winschoten lijkt voor de politie echter één van plekken waar de vermiste vrouw zou kunnen zijn, omdat ze daar veelvuldig verbleef.

De 1.90 meter lange vrouw van 21 heeft blauw/groene ogen. Mensen die meer weten over de huidige verblijfplaats van Alysia en anderen die haar sinds 12 november hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0800-6070.