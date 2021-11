Politie zoekt naar man met bruine hond na ‘incident’ op Jaagpad in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is sinds donderdagmiddag op zoek naar een man, die tussen 16.10 en 16.25 uur getuige was van een incident op het Jaagpad in Groningen. Om wat voor incident het hier ging, heeft de politie (nog) niet bekend gemaakt.

Agenten hebben kort gesproken met deze getuige. De man liet zijn bruine hond (mogelijk een herdershond) uit langs het jaagpad. Volgens de politie was deze getuige ongeveer 1.90 lang en droeg hij een bruine jas. Ook had de man ‘airpods’ of andere draadloze oordopjes.

Wijkagenten uit Paddepoel en de Zernike Campus willen graag met deze man in contact komen. Bent u of kent u deze man? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Houdt daarbij zaaknummer BHV2021323234 bij de hand.