Politie zoekt getuigen van ‘misselijke grap’ op spoorwegovergang

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de aanrijding die zaterdagavond plaatsvond op de spoorwegovergang Friesestraatweg in de stad.

“Bij deze spoorwegovergang heeft vanavond rond 19.30 uur een misselijke grap plaatsgevonden”, meldt de politie. “Onbekenden hebben een scooter van ‘Check’ op het spoor gelegd waar vervolgens een trein overheen is gereden.” Volgens de politie is de machinist van de trein erg geschrokken. Agenten hebben na het ongeluk het spoor afgelopen om te kijken of er ook een persoon werd aangetroffen, maar er werd niemand gevonden.

“Heeft u tussen 19.15 en 20.00 uur wat gezien, of heeft u wat gehoord, dan komen wij graag in contact met u.” De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900 88 44. Ook kan er contact worden opgenomen via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Vanwege de aanrijding was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk tussen het Hoofdstation en station Groningen Noord.