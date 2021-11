Politie zoekt getuigen van geweldsincident Donderslaan

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een geweldsincident dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden op de Donderslaan in Stad.

Het incident vond vrijdag plaats tussen 16.15 uur en 16.45 uur ter hoogte van het Johan Cruijff Court in de straat. De politie is op zoek naar een jongen en meisje van beide 8 jaar oud. De jongen is licht getint, heeft zwarte krullen, droeg een zwarte jas en opvallende gele/lichtgroene schoenen. Het meisje heeft lichtblond haar met staart en is blank.

Wat er precies is voorgevallen wordt niet duidelijk gemaakt, wel dat het gaat om een geweldsdelict. De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Ook komt men graag in bezit van mogelijke camerabeelden. De politie is te bereiken op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.