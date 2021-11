Politie roept winkeliers op: “Let goed op jongeren die terpentine kopen”

nieuws

Foto: Dirk13243232 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106665126

Via een bericht op Instagram roept de politie winkeliers in de stad Groningen op om goed te letten op jongeren die terpentine kopen.

Aanleiding voor de oproep zijn berichten die bij de politie binnenkomen, dat jongeren de laatste tijd steeds vaker naar de winkel gaan om flessen terpentine te kopen. “Dit wordt dan gebruikt voor het stichten van brandjes en het maken van molotovcocktails”, schrijft de politie. “Wij willen daarom aan winkeliers vragen om goed te letten op jongeren. Om daarna het gesprek aan te gaan met de jeugdige als zij zien dat terpentine wordt aangeschaft in hun winkel.”

Volgens de politie draagt zo’n gesprek bij aan de bewustwording. Ook werkt het preventief. “Experimenteren met terpentine is echt levensgevaarlijk, kijk er alsjeblieft mee uit.” De politie doet de oproep nadat er zondagavond rellen uitbraken in de binnenstad. Maandagavond was de politie massaal aanwezig waarmee problemen werden voorkomen.