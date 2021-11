Politie ontvangt namen en andere belangrijke informatie over schietincident aan Populierenlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Volgens de politie zijn er in de afgelopen twee weken meerdere tips binnengekomen over het schietincident aan de Populierenlaan van woensdag 13 oktober. Dat maakte de politie maandagochtend bekend.

De recherche van de Groninger politie liet maandagochtend weten dankbaar te zijn voor alle tips die de dienst binnen heeft gekregen, nadat de politie twee weken geleden een signalement vrijgaf van twee verdachten.

“We hebben tips binnen gekregen mét daarin belangrijke informatie”, laat de politie maandagochtend weten via Facebook. “Zo zijn er onder andere namen genoemd. Op basis van deze informatie kan verder worden gerechercheerd en het onderzoek gaat door.”

Één gewonde, twee verdachten

Bij het schietincident raakte een dertigjarige man uit Groningen gewond, maar niet levensbedreigend. Een conflict is mogelijk de aanleiding is geweest voor de schietpartij. Uit het onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk tweede verdachten betrokken zijn. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Getuigen en informatie

Getuigen van het incident en mensen met informatie die mogelijk nog niet bekend is bij de politie, kunnen zich nog steeds melden. Dat kan via de Opsporingstiplijn (0800-6070), via telefoonnumer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Daarnaast hebben mensen met een deurbelcamera of dashcam mogelijk iets vastgelegd in de omgeving, wat van belang kan zijn in het onderzoek.