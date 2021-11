Politie maakte ten onrechte foto’s van jongeren in binnenstad

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Agenten hebben maandagavond ten onrechte foto’s gemaakt van jongeren terwijl ze hun ID-kaart vast moesten houden. Daarover schrijft RTV Noord dinsdagavond.

Na de rellen van zondagavond was de politie maandagavond preventief in de binnenstad aanwezig. Daarbij gingen agenten in gesprek met jongeren, werden er tieners gefouilleerd en vonden er ook controles plaats van identiteitsbewijzen. Dit gebeurde op een manier waarbij jongeren hun ID-kaart vast moesten houden waarbij de agent een foto maakte van identiteitskaart en persoon. Dat is niet toegestaan. De politie laat weten dat de foto’s inmiddels verwijderd zijn en dat deze ook niet vast zijn gelegd in de systemen.

Het maken van een foto van een ID-kaart gebeurt vaker. Het is voor de politie een snellere manier dan alle gegevens te moeten verwerken via de politiesystemen. Tijdens de controles maandagavond werden zeven personen aangehouden.