Politie maakt einde aan scootermeeting bij Hoornseplas en deelt diverse boetes uit

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben maandagavond een einde gemaakt aan een scootermeeting bij de Hoornseplas. De politie deelde daarbij verschillende bekeuringen uit.

Jongeren hadden een oproep geplaatst op social media om maandagavond te verzamelen op de parkeerplaats bij de Hoornseplas. “Hier hebben wij op ingespeeld”, laat de politie weten. “We zijn met meerdere collega’s ter plaatse gegaan en hebben de meeting, nadat er meerdere verkeersovertredingen waren geconstateerd, beëindigd.”

Agenten constateerden onder andere dat er wheelies werden gemaakt, dat er gereden werd zonder verzekering, verschillende voertuigen hadden een WOK-status, reden rond zonder kentekenplaat of met een afgedekte kentekenplaat en ook werd er geen anderhalve meter afstand gehouden. “We hebben één voertuig in beslag genomen en meerdere voertuigen hebben we voorzien van een WOK-status. Het voertuig dat in beslag is genomen, had geen verzekering, reed zonder kenteken en had al een WOK-status. Op de rollentestbank werd een snelheid van 83 kilometer per uur gemeten. De verkeersofficier zal een beslissing gaan nemen wat er met de scooter zal gebeuren.”