Politie maakt einde aan feestjes: “Muziek stond op standje gehoorbeschadiging”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag op twee plekken in de stad een einde gemaakt aan feestjes waarbij de muziek erg hard stond. Dat meldt de politie op Instagram.

Agenten moesten als eerste in actie komen op de Eendrachtskade. Bij de hulpdiensten was een melding binnengekomen over geluidsoverlast. “De muziek stond op deze locatie op standje gehoorbeschadiging”, laat de politie weten. “De bewoner heeft een bekeuring van 150 euro gekregen. Hij liet aan ons weten de bekeuring te begrijpen.”

Enkele uren later kwam er een melding binnen van geluidsoverlast in een gebouw. “Hier troffen wij een DJ aan die de kwaliteiten van de geluidsboxen aan het testen was. Wij hebben het feest beëindigd, en de organisator heeft een bekeuring gekregen.” De politie komt ook met een advies: “Een feestje is altijd goed, maar denk en houd altijd rekening met je buren.”