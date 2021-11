Politie komt met signalement voor twee verdachten van schietincident aan Populierenlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Uit het politieonderzoek naar het schietincident op de Populierenlaan, wat op woensdag 13 oktober even na zevenen plaatsvond, is gebleken dat er mogelijk een tweede verdachte betrokken is geweest. De politie komt daarom dinsdagmiddag met een signalement voor twee verdachten.

Bij het schietincident raakte een dertigjarige man uit Groningen gewond, maar niet levensbedreigend. Volgens de politie is er nu meer duidelijk over het signalement van de mogelijke verdachten. Ook maakte de politie bekend dat een conflict mogelijk de aanleiding is geweest voor de schietpartij. Daarnaast wil de politie meer weten over een mogelijke vluchtauto en de vluchtroute.

Kort na het incident is er via Burgernet een signalement van een mogelijke verdachte gedeeld, maar uit het onderzoek blijkt nu dat er waarschijnlijk nog een tweede verdachte betrokken is. Er zijn in dit onderzoek nog geen aanhoudingen verricht.

Signalementen

De eerste verdachte (de mogelijke schutter) is een man met een zwarte huidskleur van ongeveer 30 jaar oud. De man is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een wat dikker postuur. Ten tijde van het incident had deze man een kort en opgeschoren kapsel en droeg voornamelijk zwarte kleding, waaronder een strak motorjack of bomberjack. De tweede man is een blanke man, eveneens rond de 1.80 meter. Deze man had een slank postuur, donkerbruin haar en ten tijde van het incident had hij een ongeschoren gezicht. De verdachte droeg een groen-blauwe jas met een bontkraag. Ook had hij een donkere broek aan.

De politie zoekt daarnaast een omstander, die het slachtoffer een T-shirt of een doek heeft gegeven in verband met zijn verwondingen.

Verschillende vluchtroutes

De politie denkt dat de verdachten mogelijk in verschillende richtingen zijn gevlucht: Eén in de richting van de Iepenlaan en de andere naar de Kornoeljestraat. De laatste verdachte sloeg daar rechtsaf. In de omgeving is ook een zilverkleurige auto gezien die vlak na het incident hard is weggereden. Deze auto reed zo hard, dat deze op de kruising van de Berkenlaan en de Beukenlaan bijna uit de bocht vloog.

Getuigen en camerabeelden gezocht

Andere getuigen van het incident kunnen zich nog steeds melden bij de politie. Dat kan via de Opsporingstiplijn (0800-6070), via telefoonnumer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Ook camerabeelden zijn welkom. Mogelijk hebben mensen met een deurbelcamera of dashcam iets vastgelegd in de omgeving, wat van belang kan zijn in het onderzoek. De politie denkt dan specifiek aan het moment waarop de auto bijna uit de bocht vloog.