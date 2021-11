Politie in actie voor opdringerige glazenwassers

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Politieagenten hebben vrijdagavond op De Savornin Lohmanlaan in de wijk Coendersborg een aantal opdringerige glazenwassers staande gehouden.

Bij de politie was een melding binnengekomen dat glazenwassers aan hadden gebeld en daarbij op een opdringerige manier hun diensten hadden aangeboden. Agenten gingen daarop ter plaatse en troffen de glazenwassers aan op De Savornin Lohmanlaan. “Wij hebben met ze gesproken en we hebben hen aangesproken op hun werkwijze”, schrijft de politie op haar Instagram-pagina. Er werd niemand aangehouden, en er werden ook geen bekeuringen uitgedeeld. Over de identiteit van de glazenwassers is niets bekend.

Afgelopen zomer werd in verschillende buurtgroepen in de stad gemeld dat er Ierse klusjesmannen actief waren. Deze Irish Travellers bellen voornamelijk aan bij ouderen en kwetsbaren en overtuigen hen om een simpele klus aan het huis uit te voeren. Bijvoorbeeld het schoonspuiten van de gevel of de tegels in de tuin. Eenmaal aan het werk vertellen ze dat er grote problemen met het huis zijn, bijvoorbeeld met het dak. Tegen betaling van een fors bedrag zeggen ze dit te kunnen verhelpen. Echter, eenmaal betaald, verdwijnen ze uit beeld.