Politie alert bij mogelijk onveilige situatie Floresplein (update)

Foto: Brandweer Groningen

Het Floresplein in de Korrewegwijk is donderdagochtend rond tien uur deels afgezet ter hoogte van het Floreshuis en de AH supermarkt. Er zou sprake zijn van een mogelijk onveilige situatie.

Woordvoerder Anne Kok van de politie zegt dat er een melding is binnengekomen over een mogelijk onveilige situatie. “Uit voorzorg is een gedeelte afgezet en we doen nu onderzoek. Meer kan ik er nog niet over zeggen.” Een getuige meldt dat politie, bedrijfshulpverleners en handhaving daar druk in de weer zijn.

Rond die tijd was er ook een burgernetmelding bij dezelfde locatie, waarin sprake was van een zoektocht naar een man die in de richting van de Soerabajastraat rende. De man zou in het Floreshuis een koffer achtergelaten hebben.

Update 12.50 uur:

De politie heeft het Floreshuis en omgeving inmiddels weer vrijgegeven. Het afzetlint is verwijderd. De rennende man heeft zich inmiddels gemeld bij de politie.