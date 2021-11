Pleegzorg Groningen zoekt pleegouders: ‘Meer kinderen groen licht geven voor mooie toekomst’

nieuws

Foto: Myriams-Fotos via Pixabay.com

Te veel kinderen vallen buiten de boot door een structureel tekort aan beschikbare pleegouders. Met die boodschap hoopt Pleegzorg Groningen meer kinderen groen licht te geven voor een mooie toekomst.

Week van de pleegzorg

Om meer pleegouders te vinden en de pleegouders van nu te behouden, organiseert Pleegzorg Groningen (een samenwerkingsverband van William Schrikker Gezinsvormen, Elker Jeugdhulp en onderwijs en Leger des Heils) vanaf woensdag diverse activiteiten, ter gelegenheid van de Week van de Pleegzorg.

“We willen tijdens deze week onze pleegouders bedanken voor hun inzet. Dankzij hen hebben kinderen een veilig thuis. Daarnaast zoeken we ook nieuwe pleegouders om zo voor ieder kind een passende plek te vinden,” zo stelt Patrick Sturing van het Leger des Heils, namens Pleegzorg Groningen.

Wandelingen

Tijdens de Week van de Pleegzorg worden in de provincie Groningen onder andere twee ‘Glow in the dark’ wandelingen georganiseerd. De wandelingen zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in pleegzorg. Daarnaast wordt de activiteit gebruikt als informele manier om kennis te maken met andere pleegouders en meer te weten te komen over pleegouderschap.

Aanmelden voor de wandelingen, die op 3 november in Haren en 8 november in Veendam plaatsvinden, kan vvo@elker.nl. Meer informatie over pleegzorg is te vinden op www.openjewereld.nl en www.elker.nl/pleegouders.