Pijper Media trekt stekker uit drukkerij; beslissing kost vijftien banen

Foto via Pijper Media

De Groningse uitgeverij Pijper Media, uitgever van verschillende glossy’s in Nederland, gaat haar uitgaven niet meer zelf drukken. Door de sluiting van de drukkerij moeten vijftien medewerkers op zoek naar een andere baan.

Met de overname van WeBlog Media is het bedrijf vorig jaar een meer digitale weg ingeslagen. Maar het printproduct is volgens Pijper nu van ondergeschikt belang geworden in haar’ totale verdienmodel’.

“Door de snel veranderende marktomstandigheden in de drukkerijsector en digitalisering binnen de mediasector, hebben wij als Pijper Media besloten onze drukactiviteiten te beëindigen”, zo schreef de familie Pijper zondag op de website van het bedrijf. “Met deze moeilijke beslissing komt een einde aan onze eigen drukkerij, waar wij als familiebedrijf ooit mee begonnen en welke decennia een vaste pijler is geweest.”

Print bij andere drukkerijen

De druk van de tijdschriften van Pijper Media, waaronder merken als Grazia, Beau Monde, Panorama, Playboy, Nieuwe Revu en Lonely Planet, wordt ondergebracht bij andere drukkerijen.

Voor de vijftien betrokken medewerkers wordt een afvloeiingsregeling getroffen, zo stelt Pijper: “Wij spannen ons in voor het vinden van een nieuwe baan.”