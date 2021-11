Pieter Sijpersma wordt voor een half jaar interim directeur en hoofdredacteur bij RTV Noord

nieuws

foto: Roel Breet

Pieter Sijpersma wordt voor de periode van een half jaar interim directeur en hoofdredacteur bij RTV Noord. Sijpersma was de afgelopen maanden al waarnemend hoofdredacteur.

Met de functie van interim directeur vervangt Sijpersma Gijs Lensink die op 1 oktober bij RTV Noord vertrok. Na het vertrek van Lensink is RTV Noord op zoek gegaan naar een interim invulling. Daarbij is de keuze op Sijpersma gevallen. De Ondernemingsraad van de omroep staat achter de keuze. Dit betekent dat Sijpersma voor de periode van zes maanden een gecombineerde functie gaat vervullen, waarbij hij maandag aan deze taak is begonnen. De omroep hoopt dat met Sijpersma aan het roer, de organisatie in een rustig vaarwater terecht kan komen en tegelijkertijd kan zorgen voor een financieel gezonde en bestendige toekomst van de omroep.

Bij RTV Noord is al maanden sprake van onrust. Oorzaak is een intern veranderingsproces, met betrekking tot de journalistieke en organisatorische koers. De onrust bereikte een climax na het ontslaan van columnist en radiomaker Willem van Reijendam. Hij schreef een kritische column over de doorgeslagen managementcultuur in het land, waarbij het management van RTV Noord zich aangesproken voelde. Medewerkers lieten daarna weten dat er sprake was van een angstcultuur. Niet veel later meldde hoofdredacteur Mischa van den Berg zich ziek.