Piek zichtbaar in vaccinaties na persconferentie; GGD: ‘Het blijven slechts dagkoersen’

Foto: Wouter Holsappel

Na de corona-persconferentie van afgelopen dinsdag constateert ook de GGD Groningen een piek in het aantal mensen dat zich woensdag heeft laten vaccineren. Maar of deze stijging ook structureel verband houdt, durft de gezondheidsdienst niet te zeggen.

Hoewel de GGD benadrukt dat dagkoersen niet geheel betrouwbaar zijn in het meten van de impact van de persconferentie, stelt de gezondheidsdienst dat woensdag ook in Groningen een piek te zien was in het aantal mensen wat zich heeft laten vaccineren. “We zagen woensdag een piek in Groningen en ook in de dagen daarna zagen we een lichte toename”, zo stelt GGD-woordvoerder Lily Benjamin. “Maar het blijven dagkoersen. Daardoor is het moeilijk te zeggen of hier meer mensen er naartoe zijn gekomen door de persconferentie.”

De GGD blijft daarom voorzichtig met conclusies, mede omdat de GGD werkt met verschillende soorten vaccinatielocaties. “We hebben sinds een aantal weken ook verschillende pop-up locaties in de provincie, waar mensen zich kunnen laten vaccineren. Prikken zonder afspraak kan hier niet alleen voor een eerste prik, maar ook bijvoorbeeld voor een derde, ‘boosterprik’. Of de aangekondigde maatregelen van dinsdag daar ook invloed op hebben gehad, is moeilijk te zeggen”, aldus Benjamin.