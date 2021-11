Peter Rehwinkel wordt waarnemend burgemeester van Dijk en Waard

nieuws

foto: Roel Breet

Peter Rehwinkel (PvdA) wordt waarnemend burgemeester van de op te richten gemeente Dijk en Waard. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

Dijk en Waard is een nieuwe gemeente die op 1 januari ontstaat uit een fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Bij een gemeentelijke herindeling is wettelijk bepaald dat de huidige burgemeesters ontslagen worden en dat er een waarnemend burgemeester wordt aangesteld. De gemeenteraad in de nieuwe gemeente kan vervolgens een profiel maken waarmee de zoektocht naar een door de kroon benoemde burgemeester kan beginnen.

Rehwinkel was van 2004 tot 2009 burgemeester van Naarden. Daarna was hij tot 2013 burgemeester van de gemeente Groningen. Ook met het waarnemerschap heeft Rehwinkel inmiddels ervaring. De afgelopen jaren was hij waarnemend burgemeester in de gemeenten Zaltbommel en het Noord-Hollandse Bergen.