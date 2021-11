Persoon ernstig gewond bij geweldsincident in woning Damsport

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan de Damsport is zaterdag aan het einde van de avond een ernstig gewond persoon aangetroffen. De politie is een groot onderzoek gestart.

De melding van een steekpartij kwam rond 23.50 uur bij de hulpdiensten binnen. “Kort daarop troffen wij een persoon met ernstig letsel aan in een woning”, vertelt een politiewoordvoerder. “Deze persoon krijgt op dit moment medische hulp.” Volgens incidentfotografen staan er twee ambulances in de straat en krijgen de ambulanciers hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT, bij de stabilisatie van het slachtoffer.

“In verband met deze melding hebben wij een verdachte aan kunnen houden. Deze persoon is inmiddels overgebracht naar het politiebureau. In de Damsport is de directe omgeving afgezet.” Volgens de fotografen is er veel politie ter plaatse.

Later meer.