Paviljoen Appelbergen viert 100-jarig bestaan met oude foto’s

nieuws

Paviljoen Appelbergen in de sneeuw. Foto: Paviljoen Appelbergen via Facebook

In 2022 bestaat het bekende Paviljoen Appelbergen in Glimmen 100 jaar. Veel Groningers en mensen van ver daarbuiten kennen het paviljoen, al is het maar vanwege de speeltuin met de roze olifant.

Bij zo’n jubileum hoort iets speciaals. Uitbater Robert Boverhof wil honderd foto’s uit de geschiedenis van het paviljoen in zijn zaak hangen.

“In 100 jaar zijn veel foto’s genomen, denk ik tenminste”, zei Boverhof zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Ik heb er al heel veel gekregen maar ben echt nieuwsgierig of er ook mensen zijn die anderen hebben. De meeste zijn ooit via een ansichtkaart gemaakt.”

Boverhof is met 40 jaar de langstzittende uitbater. Het was zijn vader die ooit het paviljoen in zijn bezit kreeg. “Hij heeft het ooit als belegging gekocht maar nooit zelf uitgebaat. Voor zover ik weet hebben er zes verschillende ondernemers opgezeten. Bijvoorbeeld de familie De Boer, die moeten het ook zo’n 30 jaar hebben gehad.”

Het gebouw is in 1922 gebouwd, maar het is niet helemaal duidelijk hoe het met de geschiedenis van het paviljoen zit. “Er zit natuurlijk wel een paar jaar oorlog tussen, waarin het paviljoen gesloten was. Ik weet dat het in 1922 gebouwd is. Toen is het afgebroken en weer opnieuw gebouwd. Ik zeg altijd gekscherend wanneer mensen mij vragen hoe lang het er staat dat het er 100 jaar staat. Mijn dakspanten zijn nog steeds groen van het eerste paviljoen, die zitten erin verwerkt. Als ik de zolder op zou gaan dan kun je dat zien. We praten nu altijd over recycling, maar in die tijd recycleden ze echt.”

Als het over het paviljoen gaat, gaat het niet altijd over het restaurant. Boverhof denkt dat vooral zijn speeltuin bekendheid geniet, met dan vooral een bijzondere glijbaan. “De roze olifant, die staat 38 jaar in de speeltuin. De olifant is natuurlijk het grootste begrip in de omgeving. Iedereen weet wel waar die staat. Ik weet niet of iedereen weet waar Paviljoen Appelbergen staat. Kinderen die roepen dat ze naar de olifant gaan en niet we gaan naar Paviljoen Appelbergen.” Boverhof hoopt daarvan ook foto’s opgestuurd te krijgen.

Voor de honderd mooiste foto’s zijn er prijzen, variërend van cadeaukaarten voor het paviljoen tot gratis pannenkoeken eten, een begrip in de Appelbergen. Insturen kan via mailadres info@paviljoenappelbergen.nl of door de foto op te sturen naar de Hoge Hereweg 33 in Glimmen.

Luister hier het interview uit Haren Doet terug via de Mixcloud van het programma: