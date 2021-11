Partij voor de Dieren wil onmiddellijke datacenter-stop in Groningen: ‘Groene schijn bedriegt’

nieuws

Foto: Ronald Koelink via de Rijksuniversiteit Groningen

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, onderneemt het provinciebestuur onmiddellijke stappen om de vestiging van nieuwe datacentra in Groningen tegen te gaan.

Zeven datacenters in de provincie Groningen is volgens de fractie meer dan genoeg. Plannen die er liggen voor twee nieuwe grote bedrijven, waaronder het plan voor een twintig hectare groot datacenter op industrieterrein Westpoort in Groningen, moeten daarom direct worden gestopt, zo stelt de fractie.

NorthC is van plan om groene stroom in te kopen, waaronder windstroom vanaf de Noordzee. Maar de enorme hoeveelheid groene stroom die datacenters ‘inpikken’, is dan niet meer beschikbaar voor het halen van de reeds afgesproken klimaatdoelen, zo stelt de PvdD. Ook nemen de datacenters volgens de fractie te veel open ruimte in.

De gemeenteraad van Groningen debatteert op 17 november over de plannen op Westpoort. “We moeten eerst met zijn allen een stevige discussie voeren over wat we willen met de energie in ons land, en in onze gemeente”, zo stelt fractievoorzitter Kirsten de Wrede.“Waar liggen de prioriteiten? Liggen die bij het klimaat en een verduurzaming van ons dagelijks leven, of kiezen we voor blindelings doorgaan met economische ontwikkelingen?”