Partij voor de Dieren en GroenLinks: “College, begin met het einde van landbouwgif”

Foto: Pixabay

De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen glyfosaat uitbannen uit de gemeente Groningen. Ze vinden het hoog tijd hiervoor, nu een recente juridische uitspraak het mogelijk heeft gemaakt om in pachtcontracten op te nemen dat daar niet meer mee gewerkt mag worden.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de PvdD, heeft al eerder vragen aan het college gesteld over het gebruik van glyfosaat. “Het college antwoordde toen dat ze gingen kijken of er bij verkoop van gemeentelijke gronden een clausule kon worden opgenomen in het contract waarmee toekomstig gebruik van landbouwgif werd verboden. We willen nu wel eens weten wat daaruit is gekomen”.

Hans Sietsma, raadslid van GroenLinks, vindt dat het college eraan moet werken dat het gebruik van landbouwgif niet alleen op de eigen gronden, maar ook op die van particulieren zoveel mogelijk wordt teruggedrongen. “Ik wil dat het college zoekt naar manieren om samen met agrarische partners in een meerjarenplan te zoeken naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld in het kader van de voedselvisie”.