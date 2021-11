Partij vd Dieren boos op ‘rechtse’ Statenfracties omdat ze vlees terug willen op Provinciehuis

nieuws

Foto: Valeria Boltneva via Pexels

Tijdens de Statenvergadering van woensdag zijn de ‘rechtse’ fracties van plan een motie te steunen, waarmee het principe ‘Carnivoor geef het door’ niet meer gaat gelden op het provinciehuis. De Partij voor de Dieren is daar niet blij mee.

Begin juli namen de Provinciale Staten voorstel aan van de Partij voor de Dieren, waarmee vlees optioneel werd op de lunchkaart in het provinciehuis. Eters moesten vanaf dat moment nadrukkelijk aangeven vlees te willen eten. Toen gaf slechts één stem de doorslag voor dit voorstel. Het kreeg steun van GroenLinks, PvdA en D66, SP en 50 Plus en ook twee Statenleden van de ChristenUnie en de Partij voor het Noorden gaven hun fiat.

‘Invloed op voedingsgewoonten strijdig met grondwet’

Maar het nieuwe menu voor de lunch gaat mogelijk nu al weer van tafel. Forum voor Democratie, de PVV, Ons Groningen, BV NL dienden deze maand een motie in, waarin wordt gevraagd om vlees weer standaard in de menu’s op te nemen. Volgens de fracties geldt het menu, volgens de ingediende motie, alleen voor ‘gasten’ van het provinciehuis en niet voor personeelsleden. Ook is het uitoefenen van invloed door de Provincie op de voedingsgewoonten van haar medewerkers strijdig is met hun grondwettelijke vrijheden, zo stellen de fracties.

Vorige week werd er al gestemd over de motie, maar toen bleven de rechtse fracties steken op een gelijke uitslag voor en tegen (21-21). Daardoor krijgen de indieners woensdag nog een kans om hun voorstel door te voeren. Omdat er woensdag waarschijnlijk meer stemmers zijn die terug willen naar vlees op het menu, hopen de fracties dat het vleesvrije menu van tafel gaat.

De verwachting is dat de fracties van FvD, de PVV, de VVD, het CDA, de CU, Groninger Belang, de PvhN, Ons Groningen, BV NL en GO in zullen stemmen met de motie.

‘Rechtse partijen steken politieke middelvinger op’

Dat is tegen het zere been van de Partij voor de Dieren. Statenlid Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren vindt de motie dan ook ‘onbegrijpelijk en beschamend’: “Het is alsof deze politici hun middelvinger opsteken naar de generaties die na ons komen. Kop in het zand, dan hoef je de talloze waarschuwingen van klimaatwetenschappers niet horen, en door uitsluitend te kijken naar je eigenbelang, hoef je niet te zien hoe mensen vlakbij, ver weg én in de toekomst lijden onder klimaatverandering.”

Met name de steun van de VVD , het CDA, en de ChritenUnie wekt verbazing op bij de Partij voor de Dieren. “Ze praten wel graag groen, maar ze zijn zelf niet bereid een voorbeeldfunctie te vervullen.”