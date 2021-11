Papiermolentunnel vanaf maandag twee jaar dicht

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Vanaf maandagochtend 6 uur is de fietstunnel bij zwembad De Papiermolen niet meer te gebruiken. De bestaande tunnel wordt afgebroken en de nieuwe tunnel gaat rond eind 2023 open.

De nieuwe tunnel wordt tweemaal zo lang als de oude, want hij loopt niet alleen onder de ringweg door, maar ook onder de nieuwe verbindingsweg die wordt aangelegd tussen de Brailleweg en Hereweg. Fietsers en voetgangers moeten de komende twee jaar omrijden via de Hereweg of de Brailleweg.

Combinatie Herepoort is inmiddels begonnen met de voorbereidingen van de bouw, zoals het verleggen van kabels en leidingen. De meeste kabels en leidingen komen in de stoep. Aan de noordzijde, bij de Rivierenbuurt, worden de Maaslaan en de Merwedestraat iets verlaagd. Zo kunnen fietsers en voetgangers de gehele tunnel doorkijken, wat hun gevoel van veiligheid vergroot.